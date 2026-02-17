“Yo nací en Chile…”: Stephanie Vaquer hizo llorar a Liv Morgan en estremecedor cara a cara en la WWE - Chilevisión

Stephanie Vaquer estremeció al mundo del wrestling en el capítulo de Monday Night Raw al encarar y llevar a las lágrimas a su posible rival para defender el título, Liv Morgan.

Mientras la integrante de The Judgment Day realizaba una entrevista fue interrumpida por la chilena, quien se mantiene como la vigente Campeona Mundial de la WWE , para protagonizar un cara a cara en español.

"¿Quieres hablar de sacrificio? Debería darte vergüenza...", comenzó recriminándole La Primera a La Güerita.

Esto fue lo que le dijo Stephanie Vaquer a Liv Morgan hasta hacerla llorar

Mientras la transmisión mostraba a Liv Morgan junto a su compañero Dominik Mysterio, la chilena interrumpió la conversación y se sentó frente a Morgan con el cinturón de campeona en el hombro.

"¿Tú hablando de trabajo duro?, ¿de qué mie... me hablas, Liv?", comenzó la oriunda de San Fernando.

La ex doble campeona de NXT le espetó que "no has sacrificado nada, todo te lo ha dado WWE, tu carrera la empezaste aquí".

"¿Quieres hablar de sacrificio? Yo nací en Chile, un país donde no existe la lucha libre, y aun así me abrí paso por todo el mundo. Japón, México, Latinoamérica y Europa, conquisté todo", le recordó Vaquer ante un atónito Dirty Dom, quien le traducía las palabras a su pareja.

Mientras Liv seguía sin palabras, la actual campeona le recordó que "pasé por el infierno y lo hice mío, solo para llegar a WWE y ser campeona. Este cinturón para mí significa más que un cinturón, es por todas las niñas y mujeres que no han tenido la oportunidad y aun así lo han logrado".

"Liv, si tú me escoges a mí, no vas a ganar, porque yo te voy a enseñar a ti lo que es una real campeona". Fueron las últimas palabras que dijo antes de abandonar el estudio.

Momentos después, Liv no aguantó más y abandonó el set entre lágrimas. El universo de la WWE se mantiene a la espera de quién será la campeona escogida por Morgan para enfrentarse por el título en WrestleMania 2026.

Mira el momento completo a continuación.