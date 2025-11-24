“¿Amigas?”: La pregunta de Fernando González que hizo a Nicolás Massú hablar de su vida personal - Chilevisión

Fernando González protagonizó un divertido momento con Nicolás Massú, reviviendo viejas anécdotas en el tenis y en el ámbito personal.

En el podcast "Court Central", El Bombardero de La Reina entrevistó al Vampiro, aprovechando de preguntarle por diferentes aspectos.

El santiaguino fue directo en un instante y le consultó a su amigo: "Oye, ¿y hoy día Nico Massú en qué momento de su vida está? No te estoy preguntando si estás pololeando. En qué momento estás nomás. No te preocupes".

Mientras el viñamarino le respondía que estaba "Bien. Motivado con (el polaco) Hubert Hurkacz", su eterno compañero lo interrumpió: "Pero no te pongas tan serio, jaja".

La confesión de Nicolás Massú sobre su vida personal

Massú recalcó en el espacio: "Parte profesional. A full con él y Copa Davis, que ya llevo 12 años tratando siempre de ayudar a los chicos chilenos que, cuando necesiten algo, ahí estoy".

"Son todos diferentes y creo que hemos hecho un gran trabajado todos estos años, de estar en el Grupo Mundial. En esos dos trabajos", agregó.

Sobre el aspecto personal, el actual coach insistió estar "Tranquilo. Estar en el circuito viajando como yo full time, hay poco tiempo, paso muchos meses afuera. Lo paso bien, la verdad es que me gusta viajar, no tengo problema con el tema de los aviones, de estar en los hoteles solo o de la rutina que es bastante desgastante".

"Yo lo disfruto. Porque yo llego a un país o ciudad y, después de tantos años, conozco tanta gente que uno se va haciendo amigos y amigas", añadió.

En ese momento, González le replicó con humor: "¿Amigas?", a lo que el Vampiro remarcó: "También, súper importante. Me divierto bastante. Yo la tengo bastante clara: Prioridad número uno el trabajo y lo que hago; y cuando tengo tiempo para divertirme y puedo, lo hago"

"Así que eso también me lleva a tener un control para llevar esta vida que no es fácil, pero lo hago con gusto y espero hacerlo muchos años más", cerró.