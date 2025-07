La reflexión de Fernando González por llevar a su hijo a ver a Colo Colo: “Es peligroso” - Chilevisión

Fernando González lanzó una potente reflexión sobre su pasión por Colo Colo, reconociendo que no está llevando a su hijo al Estadio Monumental debido a los hechos de violencia.

En entrevista con el podcast Pelotazo al 10, el ex tenista nacional habló de su fanatismo por el Cacique y reconoció que hace algunos años acudía al recinto de Macul cada vez que podía.

"Antes iba al estadio siempre, pero si la U jugaba Copa Libertadores yo iba por ellos. No comparto que vayan a delinquir a los estadios", comentó.

Fernando González y los motivos para no llevar a su hijo al Monumental

En el espacio, el otrora ganador de 11 títulos ATP insistió: "Para mí es súper importante ir todos los domingos, ir bastante seguido. Hoy me encantaría llevar a mi hijo, pero no lo llevo, ¿Cómo voy a llevarlo?".

"El otro día fuimos a ver Chile Sub 20 versus Nueva Zelanda. ¿Cómo lo voy a llevar al Estadio Monumental o a otro estadio si hay problemas?", agregó.

González recalcó que "no es toda la barra obviamente, ¿Pero correr un riesgo así? Están cometiendo un error gigante. Yo, deportista y de Colo Colo, no llevo a mi hijo al estadio, algo que me encantaría. ¿Por qué? Porque es peligroso".

El triple medallista olímpico no se quedó ahí y apuntó a que "eso avergüenza mucho", llamando a ver el fútbol "más como una fiesta, como merece ser un deporte tan lindo como el fútbol".

Respecto al Centenario de Colo Colo, el ex tenista aseguró que "se vio empañado, pero queda tiempo. No hay que rescatar solamente las cosas negativas, hay que aprender y mejorarlas, pero me encantó que Carlos Caszley fuera la cara del club".