Profundos cambios: Así serán las clasificaciones a las copas internacionales en Chile para 2026 - Chilevisión

Importantes cambios aparecen en las bases para los torneos profesionales del fútbol chileno en 2026. Tras el Consejo de Presidentes de los clubes en la ANFP, se acordó realizar algunas modificaciones para la clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

De estar forma, al principal torneo de clubes del continente irán el campeón y subcampeón del Campeonato Nacional, tal como sucedía en los últimos años, y estos equipos serán Chile 1 y Chile 2 y acceden directamente a fase de grupos.

Sin embargo, los cambios aparecen en el Chile 3 y Chile 4, ya que el tercer cupo a la Libertadores (fase 2) se lo quedará el equipo que gane la Copa de la Liga, certamen que debutará en la próxima temporada.

Mientras que el Chile 4, que hasta este año era para el campeón de Copa Chile, ahora lo definirán en un partido único el monarca de este torneo con el tercero del Campeonato Nacional.

El equipo que pierda este partido tendrá premio de consuelo, ya que será Chile 4 en la Copa Sudamericana. Mientras que el Chile 1, 2 y 3 serán los conjuntos que terminen entre el cuarto y sexto puesto del torneo.

Otros cambios de cara a la temporada 2026

Para el próximo año también aumentará el número de suplentes, ya que el banco pasará de tener 7 jugadores reservas a 9.

Por último, se determinó mantener los 1.890 minutos de jugadores Sub 21, no obstante, ahora los clubes podrán sumar hasta 120 minutos por partido, 30 más de lo que sucedía hasta 2025.