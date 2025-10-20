“Un auténtico”: El afectuoso saludo que sorprendió a Jorge Valdivia en su cumpleaños - Chilevisión

Jorge Valdivia vivió una jornada muy especial este domingo, celebrado un nuevo cumpleaños junto a su familia y seres queridos.

En medio de la investigación por presuntos delitos de índole sexual, el ex futbolista festejó sus 42 años con un posteo en redes sociales en el que agradeció el cariño.

El cariñoso saludo que recibió Jorge Valdivia

El otrora volante recibió varios mensajes a raíz de esta especial fecha, donde uno de los más afectuosos lo entregó nada menos que el Palmeiras.

El Verdao no olvidó a Valdivia y le dedicó una publicación en sus redes sociales, señalando que es "día de magia. El Mago cumple 42 años este domingo".

El elenco paulista no se quedó ahí y continuó:"Jugó 241 partidos con el mayor campeón de Brasil y demostró una habilidad inigualable en la cancha".

"Un auténtico número 10, hacía magia con el balón en los pies. Feliz cumpleaños, crack", agregaron en un posteo que se repletó de comentarios.

Valdivia agradeció el mensaje y no tardó en responder. "Siempre aquí en mi corazón", señaló el ex jugador que ganó tres títulos en la institución.