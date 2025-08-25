 Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con romántica foto - Chilevisión
25/08/2025 10:10

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con romántica foto

El futbolista compartió una imagen en sus redes sociales mostrando el festejo que preparó para la cantante en el marco de su cumpleaños número 25.

Publicado por CHV Noticias

Tras varias semanas de rumores Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su romance con una romántica foto en sus redes sociales. 

El futbolista del Barcelona había sido vinculado a la cantante argentina desde la multitudinaria celebración de su cumpleaños número 18, al que también asistió la joven. 

En ese momento, según reportaron medios internacionales, se les vio de manera romántica y se retiraron juntos con rumbo desconocido. 

Desde entonces la pareja no se separó e incluso se les vio paseando por las calles de Mónaco durante el último fin de semana. 

La foto que confirma el romance Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su romance a través de las redes sociales donde compartieron una foto posando juntos. 

La imagen apareció primero en las historias del futbolista, donde posa junto con la artista abrazados con un gran ramo de rosas y flores de corazón de fondo, en medio del festejo del cumpleaños 25 de la joven. 

