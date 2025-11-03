 Benjamín Vicuña recordó el apoyo de Iván Zamorano en complejo momento: “Me ayudó” - Chilevisión
Benjamín Vicuña recordó el apoyo de Iván Zamorano en complejo momento: “Me ayudó”

El actor nacional habló de su amistad con el ex futbolista, recalcando que lo ha acompañado en varios momentos importantes de su vida.

Lunes 3 de noviembre de 2025 | 14:15

Benjamín Vicuña se sinceró sobre diversos temas en Podemos Hablar, donde abordó sus nuevos proyectos y parte de su vida personal.

En el programa de Chilevisión, el reconocido actor nacional habló sobre los emotivos recuerdos de su hija Blanquita Vicuña Ardohain, quien falleció a los 6 años el 2012.

El artista agradeció el cariño que le entregaron diversas personas, entre las que está Iván Zamorano.

La cercanía de Benjamín Vicuña con Iván Zamorano

El intérprete contó que en ese doloroso momento "me ayudó mucha gente. Entre ellos Iván Zamorano. Es un amigo, lo conocí y me ayudó en los momentos mas difíciles".

Vicuña destacó en la conversación con Diana Bolocco que el ex futbolista chileno "fue un monstruo, un capitán, un gigante que se puso ahí a disposición en el día a día, en la ayuda y en saber estar".

"El saber acompañar es algo que nadie nos enseña. Fue un tipo increíble", agregó con mucha emoción el actor, hincha acérrimo de Colo Colo.

"Hubo muchas tardes, comidas y trasnoches en las que estuvimos hablando de Colo Colo, de historias, camarín y leyendas. Ahí radica este amor, cariño y amistad muy grande que tengo con él. Es el padrino de mi hijo", agregó.

