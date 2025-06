“Lo hice por intuición”: Blu Dumay aplicó radical cambio en su vida que sorprendió a seguidores - Chilevisión

Blu Dumay sorprendió a sus seguidores al contar los motivos por los que dejó de ser vegetariana, cambio que hizo tras varios años.

La hija mayor de María Alberó, actual pareja de Iván Zamorano, se ha dedicado a subir constante contenido sobre vida saludable, respondiendo en esta ocasión preguntas de sus seguidores.

Blu Dumay dejó el vegetarianismo tras 8 años

Acerca de este tema, la ingeniera comercial de profesión fue consultada por un seguidor: "¿Por qué volviste a comer proteína animal? ¿Tema médico o gusto?".

Al respecto, la influencer señaló: "Me han preguntado muchos sobre esto, así que aquí respondo. "Para los que no saben, fui vegetariana como 8 años y un tiempo vegana (1 año aproximadamente)".

"La verdad siempre lo hice por intuición. Me gusta comer sano y en su momento me hacía sentido cuidarme todo lo que proveniera del maltrato animal", agregó.

Dumay afirmó que "me dieron ganas de volver a consumir productos de origen animal y así fue. Me guío un poco por lo que me pide mi cuerpo, nunca fue algo 'médico', siempre hice todos mis planes con nutricionistas expertos".

"Hoy trato de comer todo orgánico cage free. De hecho, consumo varios productos de origen vegetal mayormente", sentenció.

