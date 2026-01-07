 “Se permitió la atracción”: Latife Soto sorprende con presagio sobre Sammis Reyes y Emilia Dides - Chilevisión
“Se permitió la atracción”: Latife Soto sorprende con presagio sobre Sammis Reyes y Emilia Dides

La tarotista realizó una lectura sobre el deportista y la cantante, afirmando que es una relación que comenzó como una "amistad" que han conservado.

Miércoles 7 de enero de 2026 | 10:40

Latife Soto abordó el futuro de Sammis Reyes y Emilia Dides, quienes se preparan para el nacimiento de su hija.

La tarotista estuvo en Contigo en la Mañana y realizó una lectura sobre la pareja, sosteniendo que "esta relación comenzó como una amistad y la han conservado".

"Se llevan bien, ya se conocen, saben quién manda en un área o en la otra, entonces logran llevarse bien. Cuando uno es amigo, no anda peleando todo el día con los amigos y se controla. A uno le molesta cosas del amigo y se los dice con cuidado", agregó.

El presagio de Latife Soto sobre Sammis Reyes y Emilia Dides

En el programa, Soto apuntó a que la cantante y el deportista "gozan del placer. Tiene que haber diversión y pasarlo bien jaja. Ella es artista y él deportista, tienen el físico para pasarlo regio, para qué estamos con cosas (...) Hacen deporte y lo pasan chancho".

"Se atraen mucho. Siento que Sammis hoy está en una relación en la que se permitió la atracción. Antes era todo como más (zona) de confort y comodidad en su vida. Emilia lo sacó a que se pueda como soltar, ella es así", añadió.

En caso de Dides, la tarotista comentó: "Igual me llega una energía como que ella estuviera con una enfermedad o algo".

"Me parece que lo tiene controlado, pareciera ser un tratamiento de algo porque ella se está cuidando mucho para la guagüita que viene, que es una maravilla", sentenció.

