Debut y despedida: Alejandro Tabilo cayó tempranamente en el Australian Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (79°) tuvo debut y despedida en el Australian Open, cayendo en sets corridos ante el francés Quentin Halys (83°)por la primera ronda.

En casi dos horas de partido, el chileno no pudo con el buen rendimiento del galo que lo venció por parciales de 6-2, 6-2 y 7-6 (2).

El europeo dominó de principio a fin el encuentro, quebrando en el quinto game del primer set y aprovechando su contundente servicio para ponerse adelante.

Pese a que el zurdo luchó y tuvo alguna mínima chance con un punto de quiebre en la tercera manga, Halys la salvó y finalmente se impuso en el tiebreak.

Con la derrota en el primer Grand Slam de la temporada, el nacional sumó 15 puntos para el Ranking ATP que le permitirán prácticamente mantener su posición.

El próximo torneo de Alejandro Tabilo

Ahora, Tabilo se preparará para jugar el Challenger de Concepción que comienza el 27 de enero, para posteriormente enfocarse en la llave de Copa Davis contra Serbia.