Chile vs Serbia por Copa Davis: Cuándo se juega, sede y jugadores confirmados - Chilevisión

Comienza la cuenta regresiva para que Chile se enfrente a Serbia en la Copa Davis, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú apuesta a llevarse la victoria.

Para esta ocasión, el Vampiro convocó a Cristian Garín (79°), Alejandro Tabilo (82°), Tomás Barrios (107°) Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (153 en dobles°).

Copa Davis: Cuándo y dónde se juega

Chile se enfrentará a Serbia en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero.

En esta ocasión, el recinto escogido es el Court Central Anita Lizana del parque Estadio Nacional y las entradas se pueden comprar en Puntoticket.

Delegación de Serbia para enfrentar a Chile en Copa Davis

El capitán del equipo europeo, Viktor Troicki, confirmó que en esta oportunidad Novak Djokovic no jugará en el duelo contra Chile.

El actual cuarto mejor tenista del mundo se ausentará debido a su participación en el Australian Open. El capitán considero "poco realista" enviar al legendario multicampeón a jugar en nuestro país justo después del Grand Slam.

Por lo tanto, los cinco jugadores que representarán a Serbia serán Hamad Medjedovic (81°), Dusan Lajovic (121°), Ognjen Milic (469°) y los hermanos Iván y Matej Sabanov.

Qué se viene para Chile si derrota a Serbia

Si obtiene una victoria en esta serie, Chile se medirá nada menos que a España, finalista de la edición anterior, en septiembre de este año.

De imponerse en esa llave, los nacionales avanzarán al Final 8.