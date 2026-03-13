Nicolás Bisquertt hace historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno y obtiene segundo diploma - Chilevisión

Una nueva actuación brillante realizó Nicolás Bisquertt en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, sumando su segundo Diploma Paralímpico.

Tras conseguir el primer galardón a inicios de semana, el nacional finalizó en sexto lugar este viernes en el Eslalón Gigante.

Con dos impecables bajadas, el oriundo de Rengo marcó un tiempo acumulado de 2:18.13 que le permitió ubicarse en el Top 10° entre los 38 competidores.

Gracias a este desempeño, el Team ParaChile logra su mejor actuación en una cita de este tipo con dos Diplomas.

"Estoy muy contento. Es una disciplina muy competitiva. Más que velocidad, hay corredores de muy buen nivel y rozamos el cuarto lugar. Feliz por el resultado", declaró Bisquertt.