Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante HOY: Hora y dónde ver en VIVO partido ATP de Río de Janeiro - Chilevisión

Alejandro Tabilo (68°) va por los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro, enfrentando este viernes al argentino Thiago Tirante (92°).

El chileno viene con una buena racha tras su triunfo contra el italiano Francesco Passaro (163°), donde logró dar vuelta el resultado. Ahora busca concretar su paso a las semifinales del torneo brasileño.

Su rival en esta ocasión el trasandino de 24 años, quien eliminó a Cristián Garín (89°) en la primera ronda en sets corridos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante?

El partido de Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

Hora del partido entre Tabilo y Tirante por ATP de Río

El compromiso por los cuartos de final inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 20 de febrero.

El ganador pasará a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, chocando contra el vencedor del cruce entre el peruano Ignacio Buse (91°) y el italiano Matteo Berrettini (57°).