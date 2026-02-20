 Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante HOY: Hora y dónde ver en VIVO partido ATP de Río de Janeiro - Chilevisión
Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante HOY: Hora y dónde ver en VIVO partido ATP de Río de Janeiro

Alejandro Tabilo enfrenta un nuevo partido por el ATP 500 de Río de Janeiro, enfrentando al argentino Thiago Tirante en los cuartos de final.

Viernes 20 de febrero de 2026 | 12:50

Alejandro Tabilo (68°) va por los cuartos de final en el ATP 500 de Río de Janeiro, enfrentando este viernes al argentino Thiago Tirante (92°).

El chileno viene con una buena racha tras su triunfo contra el italiano Francesco Passaro (163°), donde logró dar vuelta el resultado. Ahora busca concretar su paso a las semifinales del torneo brasileño.

Su rival en esta ocasión el trasandino de 24 años, quien eliminó a Cristián Garín (89°) en la primera ronda en sets corridos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante?

El partido de Alejandro Tabilo ante Thiago Tirante será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

Hora del partido entre Tabilo y Tirante por ATP de Río

El compromiso por los cuartos de final inicia a las 20:30 horas de Chile de este viernes 20 de febrero.

El ganador pasará a semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, chocando contra el vencedor del cruce entre el peruano Ignacio Buse (91°) y el italiano Matteo Berrettini (57°).

