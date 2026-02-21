Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse: Hora y dónde ver en VIVO el partido del ATP de Río de Janeiro - Chilevisión

Alejandro Tabilo enfrenta un nuevo partido por el ATP 500 de Río de Janeiro, ante al peruano Ignacio Buse en una de las semifinales.
Sábado 21 de febrero de 2026 | 13:10
Alejandro Tabilo (68°) buscará este sábado su primera final de la temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).
El chileno viene con una buena racha tras sus triunfos contra el estadounidense Emilio Nava (76°), el italiano Francesco Passaro (163°) y el argentino Thiago Tirante (92°).
Su rival en esta ocasión será el joven jugador incaico, quien dio dos batacazos al vencer a Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°).
El partido de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.
El compromiso por la segunda semifinal del ATP 500 de Río está programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero.
El ganador disputará la final ante el ganador de la semifinal 1 que animarán el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).