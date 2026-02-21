Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse: Hora y dónde ver en VIVO el partido del ATP de Río de Janeiro - Chilevisión

Alejandro Tabilo (68°) buscará este sábado su primera final de la temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).

El chileno viene con una buena racha tras sus triunfos contra el estadounidense Emilio Nava (76°), el italiano Francesco Passaro (163°) y el argentino Thiago Tirante (92°).

Su rival en esta ocasión será el joven jugador incaico, quien dio dos batacazos al vencer a Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°).

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse?

El partido de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

Hora del partido entre Tabilo y Buse por ATP de Río

El compromiso por la segunda semifinal del ATP 500 de Río está programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero.

El ganador disputará la final ante el ganador de la semifinal 1 que animarán el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°).