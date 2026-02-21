 Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse: Hora y dónde ver en VIVO el partido del ATP de Río de Janeiro - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse: Hora y dónde ver en VIVO el partido del ATP de Río de Janeiro

Alejandro Tabilo enfrenta un nuevo partido por el ATP 500 de Río de Janeiro, ante al peruano Ignacio Buse en una de las semifinales.

Sábado 21 de febrero de 2026 | 13:10

Alejandro Tabilo (68°) buscará este sábado su primera final de la temporada en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente al peruano Ignacio Buse (91°).

El chileno viene con una buena racha tras sus triunfos contra el estadounidense Emilio Nava (76°), el italiano Francesco Passaro (163°) y el argentino Thiago Tirante (92°). 

Su rival en esta ocasión será el joven jugador incaico, quien dio dos batacazos al vencer a Joao Fonseca (38°) y al extop ten Matteo Berrettini (57°). 

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse?

El partido de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse será transmitido en vivo y online por la plataforma Disney +, exclusivo para suscriptores del Plan Premium.

Hora del partido entre Tabilo y Buse por ATP de Río

El compromiso por la segunda semifinal del ATP 500 de Río está programado a las 19:00 horas de Chile de este sábado 21 de febrero.

El ganador disputará la final ante el ganador de la semifinal 1 que animarán el argentino Tomás Etcheverry (51°) y el checo Vit Kopriva (87°). 

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Suspenden semifinal de Alejandro Tabilo vs Ignacio Buse por el ATP de Río: Este es el nuevo horario

Alejandro Tabilo vs Thiago Tirante HOY: Hora y dónde ver en VIVO partido ATP de Río de Janeiro

Chile Open 2026: Conoce las fechas, dónde comprar entradas y tenistas confirmados

El crudo análisis de tenista español por serie de Copa Davis ante Chile: “De lo peor...”
Publicidad
Publicidad