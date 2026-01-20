 Fecha, dónde ver y más: Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 - Chilevisión
Fecha, dónde ver y más: Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Más de 3.500 atletas competirán en 16 disciplinas sobre el hielo y la nieve en Italia, entre los que estarán algunos representantes del Team Chile.

Martes 20 de enero de 2026 | 16:56

Se acerca la 25° edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y podrás disfrutarlos desde Chile. Milano Cortina 2026 se realizará en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo entre el 6 y el 22 de febrero.

Desde 1925, este evento organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) celebra cada cuatro años los deportes que se practican sobre la nieve y el hielo debido a que su origen se remonta a los Juegos Nórdicos en Suecia.

Las disciplinas presentes en Milano Cortina 2026

En esta ocasión, participarán más de 3.500 atletas de 93 países que competirán en las siguientes 16 disciplinas:

  • Biatlón
  • Bobsleigh
  • Combinada nórdica
  • Curling
  • Hockey sobre hielo
  • Luge 
  • Patinaje (artístico, de velocidad y de velocidad en pista corta)
  • Esquí (acrobático, alpino y de fondo)
  • Esquí de montaña
  • Salto de esquí
  • Skeleton
  • Snowboard

¿Competirá el Team Chile?

Como en todos los Juegos Olímpicos, el Team Chile será parte de esta edición de invierno que se desarrollará en Europa.

Los representantes nacionales estarán en algunas de las disciplinas, sacando la cara por nuestro país. 

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026? 

Los JJOO Milano Cortina serán transmitidos en vivo por Chilevisión, en todas sus plataformas. A la espera de este gran evento, puedes revisar la programación en el sitio web de los Juegos Olímpicos.

