Fecha, dónde ver y más: Todo lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 - Chilevisión

Se acerca la 25° edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y podrás disfrutarlos desde Chile. Milano Cortina 2026 se realizará en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo entre el 6 y el 22 de febrero.

Desde 1925, este evento organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) celebra cada cuatro años los deportes que se practican sobre la nieve y el hielo debido a que su origen se remonta a los Juegos Nórdicos en Suecia.

Las disciplinas presentes en Milano Cortina 2026

En esta ocasión, participarán más de 3.500 atletas de 93 países que competirán en las siguientes 16 disciplinas:

Biatlón

Bobsleigh

Combinada nórdica

Curling

Hockey sobre hielo

Luge

Patinaje (artístico, de velocidad y de velocidad en pista corta)

Esquí (acrobático, alpino y de fondo)

Esquí de montaña

Salto de esquí

Skeleton

Snowboard

¿Competirá el Team Chile?

Como en todos los Juegos Olímpicos, el Team Chile será parte de esta edición de invierno que se desarrollará en Europa.

Los representantes nacionales estarán en algunas de las disciplinas, sacando la cara por nuestro país.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los JJOO Milano Cortina serán transmitidos en vivo por Chilevisión, en todas sus plataformas. A la espera de este gran evento, puedes revisar la programación en el sitio web de los Juegos Olímpicos.