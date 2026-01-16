Chilevisión transmitirá los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028: Se suma a JJOO de Invierno - Chilevisión

A poco más de dos años de su realización, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 ya tienen señal en Chile, y es que Chilevisión, reforzando su compromiso con el deporte, será el que transmitirá la totalidad del certamen.

Esta fiesta deportiva se realizará entre el viernes 14 y domingo 30 de julio de dicho año, y se espera que cuente con una participación de más de 10 mil atletas de cerca de 200 países, quienes competirán en alrededor de 40 deportes.

Así, Chilevisión, el canal oficial del Team Chile, también transmitirá los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, evento que se realizará entre el viernes 6 y el domingo 22 de febrero y que reunirá a 2.900 competidores. Este certamen destaca por su cifra récord de pruebas femeninas, que alcanzarán un 47% del total.

A lo anterior se suma que el canal será la señal oficial de los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, que tendrán lugar entre el 15 y 27 de agosto del mencionado año, marcando así la primera vez que la ciudad norteamericana albergará esta cita.

Chilevisión también fue la señal oficial de los Juegos Olímpicos París 2024, evento deportivo en el que Francisca Crovetto se convirtió en la primera mujer medallista de oro olímpica en la historia de Chile, liderando el rating durante varios días con su transmisión especial.

Todos los eventos mencionados anteriormente podrán seguirse en vivo a través de su señal de TV abierta y plataformas digitales.