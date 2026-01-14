Hugo Catrileo comienza el ciclo olímpico con la mira en Los Ángeles 2028: “Es donde espero estar” - Chilevisión

Como un año "muy bueno" calificó Hugo Catrileo el 2025, dando comienzo al ciclo que culmina en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El maratonista conversó con CHV Deportes Podcast, recalcando que la anterior temporada le sirvió para "seguir en crecimiento y consolidándome en la distancia".

El trabajo incluyó entrenamientos en Toluca, México, su natal Región de La Araucanía y la participacón en el Campeonato Mundial de Tokio en septiembre.

"Tokio 2025 es el inicio de un nuevo ciclo olímpico que termina el 2028 en Los Ángeles que es donde espero estar. Este 2026 tenemos los Juegos Odesur, luego los Panamericanos y culminar en los Juegos Olímpicos", comentó.

Hugo Catrileo considera una maratón como deporte extremo

En el espacio, el representante del Team Chile reconoció que los Juegos Panamericanos Santiago 2023 "fueron un punto de inflexión en mi carrera en muchos aspectos".

"He tratado de ocuparlos para bien, para seguir creciendo, tener más recursos y auspiciadores que también tenía antes. Estoy muy agradecido del trabajo que se hizo, sabía que podía ser el inicio de algo importante en mi carrera deportiva. Representar al país siempre es una responsabilidad", agregó.

Otro punto que abordó es si considera una maratón como deporte extremo. Al ser consultado, Catrileo comentó: "Sí. Pasas por una sensación como si tu cuerpo te pidiera por favor parar".

"A eso del kilómetro 30 o 35 el cuerpo te empieza a decir: 'Por favor, detente. Me estoy muy muriendo'. Entonces es una autodefensa que genera tu cuerpo y ahí es cuando hablan de la mente que tiene que ser muy fuerte. En parte, es cierto, tienes que convencer a tu cuerpo que no te vas a morir corriendo", añadió.

En ese punto, el oriundo de Puerto Saavedra enfatizó en que "para eso es que hay que estar entrenado, no es llegar y hacerlo porque tiene que tener una adaptación tu cuerpo para aguantar 2 o 4 horas corriendo".

Teniendo en cuenta esto, el deportista de 28 años reveló que cuenta con un equipo multidisciplinario que lo ayuda en su preparación. "El maratón no se trata de correr tantos kilómetros, sino de cuenta cuánto entrenamiento asimilas", afirmó.

Mira la entrevista acá