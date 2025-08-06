Los sueños de Hugo Catrileo, el maratonista que ilusiona a Chile: “Quiero ganar medallas importantes” - Chilevisión

Previo a su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, el oriundo de Puerto Saavedra habla con CHV Deportes sobre sus aspiraciones y sus referentes en el deporte.
Miércoles 6 de agosto de 2025 | 13:41
Hugo Catrileo se prepara para el Campeonato Mundial de Tokio, el que lo tendrá en la gran maratón el próximo 15 de septiembre.
El representante del Team Chile apunta a tener una buena participación en la cita planetaria, la que toma como preparación para los Juegos Panamericanos 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.
En entrevista con CHV Deportes, el nacional, que viene de un tremendo cuarto lugar en Houston, habla sobre sus aspiraciones, referentes en el deporte y lo que significa para él correr.
"La maratón siempre me pone a prueba. Es una distancia que te pone muy al pie de cuánto puedes aguantar ese dolor físico. No es un sufrimiento, es una prueba mental que te dice: 'Oye, detente'. Te pone a flor de piel el sentimiento de seguir adelante aunque cueste", comentó.
El oriundo de Puerto Saavedra revela que desde niño es fanático del fútbol. Jugaba como lateral derecho y tenía como referente a Esteban Paredes, Nicolás Massú y otros dos multicampeones.
"En el mundo me llama la atención Juan Luis Barrios, atleta mexicano al que conozco. Y también está Cristiano Ronaldo que siempre tiene una visión de crecimiento y de motivación", indica el medallista panamericano.
Sobre su etapa de futbolista, rememora que "era lateral. No era muy bueno, pero era bien estudioso y por ahí podía mejorar un poquito. Todo fue en nivel amateur y jugué hasta los 15 años. Tengo el sueño de hacer fútbol amateur después", comenta.
Pasó el tiempo y pasó de correr por Temuco a representar a Chile por todo el mundo, lo que hace con mucho orgullo. "Es un sueño poder vestir la camiseta de la Selección. Se me dio aquí, corriendo maratones y me siento feliz haciéndolo. La oportunidad que tengo de representar al país la tomo con la mayor responsabilidad", señala.
Catrileo tiene el foco claro y se ilusiona con llevar la bandera nacional a lo más alto. De hecho, reconoce que pretende conseguir "medallas importantes para el país, ganar el maratón de Nueva York y posicionarme como uno de los mejores atletas del mundo".