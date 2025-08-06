Los sueños de Hugo Catrileo, el maratonista que ilusiona a Chile: “Quiero ganar medallas importantes” - Chilevisión

Hugo Catrileo se prepara para el Campeonato Mundial de Tokio, el que lo tendrá en la gran maratón el próximo 15 de septiembre.

El representante del Team Chile apunta a tener una buena participación en la cita planetaria, la que toma como preparación para los Juegos Panamericanos 2027 y los Juegos Olímpicos 2028.

En entrevista con CHV Deportes, el nacional, que viene de un tremendo cuarto lugar en Houston, habla sobre sus aspiraciones, referentes en el deporte y lo que significa para él correr.

"La maratón siempre me pone a prueba. Es una distancia que te pone muy al pie de cuánto puedes aguantar ese dolor físico. No es un sufrimiento, es una prueba mental que te dice: 'Oye, detente'. Te pone a flor de piel el sentimiento de seguir adelante aunque cueste", comentó.

Los grandes referentes de Hugo Catrileo

El oriundo de Puerto Saavedra revela que desde niño es fanático del fútbol. Jugaba como lateral derecho y tenía como referente a Esteban Paredes, Nicolás Massú y otros dos multicampeones.

"En el mundo me llama la atención Juan Luis Barrios, atleta mexicano al que conozco. Y también está Cristiano Ronaldo que siempre tiene una visión de crecimiento y de motivación", indica el medallista panamericano.

Sobre su etapa de futbolista, rememora que "era lateral. No era muy bueno, pero era bien estudioso y por ahí podía mejorar un poquito. Todo fue en nivel amateur y jugué hasta los 15 años. Tengo el sueño de hacer fútbol amateur después", comenta.

Pasó el tiempo y pasó de correr por Temuco a representar a Chile por todo el mundo, lo que hace con mucho orgullo. "Es un sueño poder vestir la camiseta de la Selección. Se me dio aquí, corriendo maratones y me siento feliz haciéndolo. La oportunidad que tengo de representar al país la tomo con la mayor responsabilidad", señala.

Catrileo tiene el foco claro y se ilusiona con llevar la bandera nacional a lo más alto. De hecho, reconoce que pretende conseguir "medallas importantes para el país, ganar el maratón de Nueva York y posicionarme como uno de los mejores atletas del mundo".