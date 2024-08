Carlos Díaz y Hugo Catrileo mostraron disconformidad tras maratón: “Hay que estar en mejores posiciones” - Chilevisión

Carlos Díaz y Hugo Catrileo mostraron su disconformidad tras competir en la maratón, una de las últimas pruebas de los Juegos Olímpicos París 2024.

Los chilenos fueron 53° y 59°, respectivamente, lo que los ubicó como los mejores de toda Latinoamérica en la exigente carrera.

Pese a esto, los nacionales fueron muy autocríticos y aseguraron que deben mejorar para instalarse entre los mejores del planeta.

Las duras reflexiones de Carlos Díaz y Hugo Catrileo

En diálogo con CHV Deportes, Díaz señaló que "me pongo en el punto de partida con la esperanza de mostrar todo el trabajo que hacemos en equipo".

"Me siento decepcionado por no demostrar lo bien que estamos trabajando. Al final es así. Para nosotros no nos basta con ser los mejores de Latinoamérica, queremos ser los mejores del mundo y por eso vamos a seguir entrenando día a día", agregó.

En tanto, Catrileo apuntó a que "tengo que esforzarme ni siquiera el doble, sino que el triple si quiero estar al nivel que quiero estar. Hay que seguir trabajando, fue una carrera muy dura en un circuito difícil".

"Nos falta mucho para estar a nivel mundial. Es cierto que a nivel panamericano estamos bien como país y estoy bien personalmente, lo dejamos demostrado siendo los mejores de Latinoamérica", añadió.

Consultado sobre si estaba satisfecho con su resultado, el oriundo de Puerto Saavedra recalcó que "para estar conforme hay que estar en mejores posiciones, pero a modo personal y de equipo te digo que hay que evaluarlo".

"Con esto sabemos en qué punto estamos y desde dónde hay que empezar a trabajar para un nuevo ciclo olímpico", sentenció.

