“Papi querido...”: Garín da el adiós a su padre con emotivas fotos en redes sociales - Chilevisión

Tras el anuncio de la Federación de Tenis de Chile, sobre el fallecimiento del padre del singlista nacional, Cristian Garín, el deportista le brindó un emotivo adiós en redes sociales.

Garín decidió despedir a un progenitor con una serie de fotografías de su vida juntos, las que acompañó con un emotivo mensaje en Instagram.

"Papi querido: Nos tocó perder una lucha de más de un año y medio contra una enfermedad casi invencible. Aun así, nunca dejamos de creer que podíamos ganarle", partió diciendo el tenista.

Con fotos de cuando era un niño y otras de sus paseos en familia, el ex 17 del mundo continuó: "No tenerte acá se me hace profundamente difícil de aceptar. Es un vacío que siento que nunca voy a poder llenar. Todo lo que hiciste por tu familia, todo lo que diste para ayudarme a cumplir mis sueños, siempre sin pedir nada a cambio. Todo lo hacías por amor, por el simple hecho de verme feliz".

"Te voy a elegir en todas mis vidas, viejo. Y cuando nos volvamos a encontrar, te voy a cobrar la promesa que me hiciste. Descansa en paz, gordito querido, estarás siempre en mi corazón", cerró con emoción el tenista.

Tras este posteo, más de 1.500 personas le dedicaron palabras de aliento en tan lamentable momento por el que está pasando, entre ellos, sus colegas, Alejandro Tabilo, Nicolás Massú, Fernando Gonzales, entre otros deportistas.