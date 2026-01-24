El mensaje de Martina Weil ante estricto control de dopaje: "Viva el deporte limpio" - Chilevisión

La atleta nacional, Martina Weil, compartió en sus redes sociales un particular descargo contra el control de doping al que se deben enfrentar rutinariamente los deportistas.

Estos dichos llegan en medio de las duras críticas que ha recibido la futura Ministra del Deporte y exlanzadora de bala, Natalia Ducó, quien fue sancionada durante tres años luego de que saliera positiva en dopaje.

"Viva el deporte limpio"

"Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme control de doping", partió diciendo Martina a través de una historia de Instagram donde mostraba parte del proceso.

"Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despiertan a las 7 am en mi día de descanso", reveló la atleta, riéndose de la situación.

Sus dichos llegaron luego de que su padre, el destacado exatleta, Gert Weil, opinara sobre la nueva ministra.

"Yo creo que no hay que ser demasiado creativo como para pensar y para concluir que no es un buen mensaje el que se está dando con ese nombramiento (...) lamentablemente nuestras autoridades políticas no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente".

Recordemos que en el año 2018 Ducó salió positivo en la sustancia GHRP-6, razón por la que el Tribunal Experto en Dopaje la sancionó durante tres años y debió devolver su medalla de oro ganada en los Juegos Sudamericanos de ese año.