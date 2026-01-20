Carrera y logros de Natalia Ducó, la lanzadora de bala que asumirá como nueva ministra del Deporte - Chilevisión

Natalia Ducó fue nombrada este martes como ministra del Deporte, cargo en el que fue elegida por el presidente electo José Antonio Kast y que ocupará a partir del 11 de marzo.

La lanzadora de bala tomará el puesto que actualmente ostenta Jaime Pizarro, quien lideró diferentes procesos en el actual gobierno como la realización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el Mundial Sub 20 2025, entre otros.

Con 36 años, la atleta ha tenido una destacada carrera en el deporte, representando a Chile desde que era una adoslecente.

Los logros deportivos de Natalia Ducó, futura ministra del Deporte

Nacida en San Felipe en enero de 1989, Ducó se dio a conocer en los Juegos Suramericanos Buenos Aires 2006 al conseguir la medalla de oro con solamente 17 años.

Su carrera incluye participación en cuatro Juegos Olímpicos, pasando en Londres 2012 y Río 2016 a la final en el lanzamiento de bala femenino.

Además, logró el bronce en los Panamericanos Toronto 2015, otros primeros lugares en Suramericanos y alcanzó varias finales en Mundiales de Atletismo.

El momento más duro de su vida deportiva se dio en 2019, siendo suspendida por doping debido al consumo de GHRP-6, una sustancia que entrega beneficios en los ligamentos, pérdida de grasa y mejora del sueño.

Ducó fue suspendida por tres años, reapareciendo en los Juegos Olímpicos París 2024 en los que terminó en el lugar 18° de su disciplina.

A nivel personal, en 2023 se tituló de psicóloga y en el último tiempo se ha realizado charlas en diversas ciudades del país.