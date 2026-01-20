“Lo pasamos bien”: Luis Jiménez puso fin a los rumores y ratificó quiebre con Disley Ramos - Chilevisión

Luis Jiménez confirmó el quiebre de su relación con Disley Ramos, a quien conoció durante su estadía en un realtity nacional.

El ex futbolista y la influencer comenzaron un romance en el encierro, el que continuó por algunas semanas una vez que regresaron a sus vidas cotidianas.

Tras varios rumores y especulaciones, el otrora volante fue tajante: "Terminamos hace un rato, pero seguimos siendo amigos. Tenemos una linda relación".

En entrevista con Radio FMDos, el ex jugador del Inter de Milán valoró haber estado con la creadora de contenido. "Lo pasamos bien. Nos reíamos harto. Lo que duró, fue bonito", comentó.

Adicionalmente, el empresario afirmó que su corazón "está bien, súper bien" y que actualmente se mentiene "solo".

Luis Jiménez habló de sus nuevos proyectos

Jiménez aprovechó de abordar sus nuevos proyectos, revelando que ha tenido algunos ofrecimientos para convertirse en entrenador.

"¿DT en algún equipo? Por el momento no. He tenido algunas propuestas, pero no acá en Chile. Aquí he tenido más propuestas para dirigente. Es algo que estoy analizando", sostuvo.

El ex volante remarcó que está "abierto a explorar otros proyectos. Me gustan las comunicaciones, tenía un podcast que por haber entrado a un reality tuve que dejarlo y hoy seguramente voy a retomar. Estoy analizando una propuesta de radio"..