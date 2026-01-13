Coté López revela cómo se lleva su actual pareja con Luis Jiménez: “Para los que me preguntan...” - Chilevisión

Coté López sorprendió a sus seguidores al hablar de la cercanía entre su actual pareja, Lucas Lama, y su ex esposo, Luis Jiménez.

La empresaria lleva varios meses de relación con el influencer, con quien se mostró en un evento público en noviembre del 2025 junto a otros cercanos.

En ese escenario, uno de sus seguidores le preguntó cómo se llevan ambos, poniendo un singular ejemplo que se dio en su propia casa.

La respuesta de Coté López por cercanía de Lucas Lama con Luis Jiménez

En la tradicional caja de preguntas que suele abrir en Instagram una persona le consultó a López. "¿Todo bien con el padre de tus hijos?".

Ante esto, la modelo nacional fue tajante: "Perfecto. Siempre diré lo mismo, Luis es un hombre y padre increíble".

De hecho, reveló que el mismo día en que estaba respondiendo la pregunta el ex futbolista fue a su casa y se topó con su actual pareja.

"Hoy almorzó en la casa, así respondo altiro para todos los que me preguntan cómo se lleva con Lucas. Todo muy tranqui también entre ellos", agregó.

Vale recalcar que la empresaria ha defendido en reiteradas ocasiones a Jiménez, argumentando que es buen padre y que el quiebre se dio por diferentes situaciones.

Mira la historia acá