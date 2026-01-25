Entre apoyos y críticas: Natalia Ducó reaparece en redes y reabre debate por caso de dopaje - Chilevisión

Tras confirmarse su incorporación al próximo gabinete como ministra del Deporte, Natalia Ducó ha permanecido bajo el foco mediático.

Usuarios de las redes sociales y personajes del deporte nacional han cuestionado su participación política luego de haber pasado tres años bajo sanción luego de salir positiva en una prueba de doping.

Pese a esto, la exlanzadora de bala utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y proyectar su trabajo en el Gobierno.

Natalia Ducó reaparece en redes sociales

"Los leo: ¿Cuál es hoy la urgencia más grande del deporte en tu comuna, colegio o barrio? Preparándonos para lo que se viene. El deporte y la actividad física es una urgencia para Chile y esto no admite improvisación", escribió Ducó junto a una fotografía de ella con sus apuntes.

Ante esto, obtuvo más de 2 mil comentarios, en su mayoría negativos, de personas criticándola por asumir el cargo.

"Leyes para sancionar el dopaje en la alta competencia, ¿te suena?", "aclara tu doping. Y si hay que pedir disculpas y reconocer, hazlo" y "añadir mas horas de educación física en los colegios para ayudar a disminuir la obesidad en menores", son algunos de los mensajes que le dejaron.

LOS LEO: ¿Cuál es hoy la urgencia más grande del deporte en tu comuna, colegio o barrio?



Preparándonos para lo que se viene.

El deporte y la actividad física es una urgencia para Chile y esto no admite improvisación.



Disfrutando el proceso! 🇨🇱



Hay ESPERANZA!

💪🏼🏉🥎🥊🏀🥍🛼🥋 pic.twitter.com/DFiPc8Uwb4 — Natalia Duco (@NataliaDucoSole) January 24, 2026

Cabe destacar que hace unos días, el exatleta Gert Weil fue uno de aquellos que mostró su desconformidad ante el nombramiento de Ducó e incluso enfatizó que "las autoridades políticas no dimensionan y no le dan la importancia que el deporte tiene realmente".

Asimismo, su hija, la destacada Martina Weil, utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo al “deporte limpio”, compartiendo un registro del momento en que se sometía a un control antidopaje.