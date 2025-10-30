Más de 400 mil mensajes: La particular revelación de Zizou Bergs por su incidente con Cristian Garín - Chilevisión

Zizou Bergs estuvo en el centro de la polémica por varios meses, luego de agredir a Cristian Garín (105°) en plena serie de Copa Davis a inicios de febrero.

El belga arrolló al chileno en un cambio de lado, generando gran polémica debido a que el nacional no pudo seguir jugando y la serie se la terminó adjudicando el equipo europeo.

A nueve meses del suceso, el tenista de 26 años habló sobre lo ocurrido y reconoció: "Me dejé llevar".

Zizou Bergs repasó polémica con Cristian Garín

En conversación con el medio De Afspraak - VTR Max, Bergs recordó el incidente y comentó: "Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. El se tumba y entonces no quiere seguir jugando".

El actual 41° del ranking ATP se refirió a las decenas de mensajes que hinchas nacionales le dejaron en su Instagram, especialmente las recetas de comida.

"Abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: '¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?', en dos días recibí 400 mil", señaló.

El belga contó que se sintió "abrumado e inseguro" por esto, revelante que fue una "estrategia" el mantenerse en silencio sobre este caso.

"Viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami (después de Copa Davis), allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo", añadió.