“Hay varios”: Cristian Garín se sincera sobre los tenistas que le caen mal y barre con Zizou Bergs - Chilevisión

Cristian Garín (123°) sorprendió al hablar sobre los tenistas con los que tiene mala relación en el circuito ATP, confesando que hay varios que no le agradan.

Si bien no dio grandes nombres, Gago se fue contra uno en particular: "Varios me caen mal, uno de ellos es Zizou Bergs (50°), después de la hue... que hizo, algún otro pelotudo. Hay varios más que son bien ahue..., por decirlo así".

El chileno no olvida la escandalosa serie contra Bélgica por Copa Davis de febrero pasado, donde el europeo lo arrolló en pleno partido y no fue sancionado.

La cercanía de Cristian Garín con Tomás Barrios y Casper Ruud

En entrevista vía YouTube con XFarfel, Garín reveló que tiene cercanía con Tomás Barrios (110°). "Últimamente nos hicimos bien amigos", comentó.

"De antes, como estuve en la etapa de los torneos Challenger, jugué mucho con Casper Ruud (8°), nos llevamos muy bien. Cuando él vino a Chile, yo le mostré Santiago".

Si bien apuntó que no son "mejores amigos", señaló que se lleva bien hasta con el padre del noruego y que conversan en los diferentes torneos.

El nacional recalcó que "es difícil hacer amigos en el circuito, porque ya casi todos los tenistas viajan con 3 o 4 personas, sobre todo los buenos. Entonces, siempre están con la gente de su equipo. Pero tengo buena onda con la mayoría", agregó.