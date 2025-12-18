Gala Olímpica Team Chile: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS este esperado evento - Chilevisión

Atletas y entrenadores son reconocidos por su enorme labor este 2025, año en que entregaron tremendas alegrías al deporte nacional.
Una jornada repleta de emociones es la que vive el Team Chile este jueves, día en que se realiza la esperada Gala Olímpica.
Atletas y entrenadores son premiados por sus destacadas actuaciones a lo largo de este año, el que estuvo lleno de alegrías para el deporte nacional.
Algunas de esas grandes presentaciones se dieron en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, donde se coronaron históricos rendimientos.
La Gala Olímpica del Team Chile será transmitida en vivo, online y totalmente gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.
Además de estas plataformas, en el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV y en nuestro YouTube también se emitirá esta ceremonia.
La cita inicia a las 20:50 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en CasaPiedra eventos en Las Condes, Santiago.