Gala Olímpica Team Chile: Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS este esperado evento - Chilevisión

Una jornada repleta de emociones es la que vive el Team Chile este jueves, día en que se realiza la esperada Gala Olímpica.

Atletas y entrenadores son premiados por sus destacadas actuaciones a lo largo de este año, el que estuvo lleno de alegrías para el deporte nacional.

Algunas de esas grandes presentaciones se dieron en los Juegos Panamericanos Junior 2025 y los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima, donde se coronaron históricos rendimientos.

Gala Olímpica Team Chile: Dónde verla EN VIVO y GRATIS

La Gala Olímpica del Team Chile será transmitida en vivo, online y totalmente gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.

Además de estas plataformas, en el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV y en nuestro YouTube también se emitirá esta ceremonia.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver la Gala Olímpica GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran evento, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es la Gala Olímpica 2026?

La cita inicia a las 20:50 horas de Chile de este jueves 18 de diciembre, realizándose en CasaPiedra eventos en Las Condes, Santiago.