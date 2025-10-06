U. de Chile vs Libertad: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Universidad de Chile tiene un duro desafío este lunes ante Libertad de Paraguay, rival al que se mide en un partido clave por la Copa Libertadores Femenina.

Por la fecha 2° del Grupo D, Las Azules pretenden sumar su primera victoria luego del empate sin tantos frente a Nacional de Uruguay en el estreno.

El cuadro laico apuesta a conseguir un buen resultado en una zona extremadamente pareja, donde todos los equipos suman un punto tras la igualdad de las paraguayas y Deportivo Cali.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Libertad?

Hora de partido entre U. de Chile y Libertad por Copa Libertadores Femenina

El choque de Las Leonas por el torneo internacional comienza a las 20:00 horas de Chile de este lunes 6 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.