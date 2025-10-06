U. de Chile vs Libertad: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Universidad de Chile se mide a Libertad de Paraguay en un partido determinante por la Copa Libertadores Femenina, buscando su primera victoria en el torneo.
Lunes 6 de octubre de 2025 | 16:13
Universidad de Chile tiene un duro desafío este lunes ante Libertad de Paraguay, rival al que se mide en un partido clave por la Copa Libertadores Femenina.
Por la fecha 2° del Grupo D, Las Azules pretenden sumar su primera victoria luego del empate sin tantos frente a Nacional de Uruguay en el estreno.
El cuadro laico apuesta a conseguir un buen resultado en una zona extremadamente pareja, donde todos los equipos suman un punto tras la igualdad de las paraguayas y Deportivo Cali.
El partido de Universidad de Chile ante Libertad será transmitido en vivo y online por la App MiCHV.
Nuestra aplicación te llevará totalmente gratis este compromiso por la primera fase de la Copa Libertadores Femenina.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado duelo, debes realizar los siguientes pasos:
El choque de Las Leonas por el torneo internacional comienza a las 20:00 horas de Chile de este lunes 6 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.