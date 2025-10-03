U. de Chile vs Nacional: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Universidad de Chile tiene su esperado debut este viernes en la Copa Libertadores Femenina, enfrentando a Nacional de Uruguay en un partido clave por el Grupo D.

Las Azules vuelven a disputar el certamen internacional tras perderse la edición anterior, chocando en su estreno contra las campeones de la liga charrúa del 2024.

Una vez superado este cotejo, el cuadro laico se preparará para medirse a Libertad de Paraguay y Deportivo Cali, quienes completan la zona.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Nacional EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Nacional, válido por la fecha 1° de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Además, la App MiCHV también emitirá en vivo este importante compromiso de manera online y totalmente gratis.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Nacional GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al conjunto nacional, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre U. de Chile y Nacional por la Liga de Primera

El encuentro del Romántico Viajero contra el Bolso arranca a las 20:00 horas de Chile de este viernes 3 de octubre.

El duelo se juega en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Argentina.