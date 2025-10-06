Colo Colo vs Sao Paulo: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo disputa su segundo partido por la Copa Libertadores Femenina este lunes, midiéndose a Sao Paulo por la fecha 2° del Grupo C.

Tras la victoria ante Olimpia en el debut, Las Albas van por el primer lugar del grupo ante una de las grandes candidatas a llegar a instancias finales.

Pensando en esto, el Cacique apuesta a repetir el sólido rendimiento del primer encuentro en el que se impusieron con un doblete de Mary Valencia.

Cómo ver el partido de Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO y ONLINE

El partido de Colo Colo ante Sao Paulo, válido por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Adicionalmente, en la App MiCHV podrás ver de forma online y totalmente gratis este esperado cotejo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Sao Paulo GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al cuadro nacional, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colo Colo y Sao Paulo por Copa Libertadores Femenina

El encuentro de Las Albas contra el conjunto brasileño arranca a las 20:00 horas de Chile de este lunes 6 de octubre.

El escenario para el choque es el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón, Buenos Aires.