Colo Colo vs Olimpia: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo comienza su participación en la Copa Libertadores Femenina, midiéndose este viernes a Olimpia en un complejo desafío.

Las Albas se ilusionan con realizar una buena campaña en el torneo que ya ganaron en 2012, compartiendo grupo en esta oportunidad con las Decanas, San Lorenzo de Almagro y Sao Paulo.

El estreno por el torneo es frente a un rival al que ya se toparon en la edición anterior, choque que terminó 2-1 a favor de las paraguayas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs Olimpia?

El partido de Colo Colo ante Olimpia será transmitido en vivo y online por el canal de Chilevisión Deportes de Pluto TV.

Además, el estreno del Cacique por la Copa Libertadores Femenina también será emitido totalmente gratis por la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Olimpia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran cotejo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora de partido entre Colo Colo y Olimpia por Copa Libertadores Femenina

El cotejo del conjunto chileno frente a la escuadra guaraní comienza a las 16:00 horas de este viernes 3 de octubre.

El escenario es el Estadio Florencia Sola de Banfield en Buenos Aires, Argentina, país que es sede del certamen.