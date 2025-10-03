Colo Colo vs Olimpia: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo tiene su esperado estreno en la Copa Libertadores Femenina ante Olimpia, partido que se juega en el Estadio Florencia Sola de Buenos Aires.
Viernes 3 de octubre de 2025 | 12:00
Colo Colo comienza su participación en la Copa Libertadores Femenina, midiéndose este viernes a Olimpia en un complejo desafío.
Las Albas se ilusionan con realizar una buena campaña en el torneo que ya ganaron en 2012, compartiendo grupo en esta oportunidad con las Decanas, San Lorenzo de Almagro y Sao Paulo.
El estreno por el torneo es frente a un rival al que ya se toparon en la edición anterior, choque que terminó 2-1 a favor de las paraguayas.
El partido de Colo Colo ante Olimpia será transmitido en vivo y online por el canal de Chilevisión Deportes de Pluto TV.
Además, el estreno del Cacique por la Copa Libertadores Femenina también será emitido totalmente gratis por la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el gran cotejo, debes realizar los siguientes pasos:
El cotejo del conjunto chileno frente a la escuadra guaraní comienza a las 16:00 horas de este viernes 3 de octubre.
El escenario es el Estadio Florencia Sola de Banfield en Buenos Aires, Argentina, país que es sede del certamen.