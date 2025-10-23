Divulgado en redes sociales: Acusan a jugador de Boca de fugarse tras causar grave choque - Chilevisión

Una grave acusación azotó a Boca Juniors esta semana, luego de que se revelara un accidente protagonizado por Luis Advíncula en el que terminó escapando.

El hecho se dio en la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires en Argentina, a mediados de agoto, aunque recién se dio debido a la publicación de un video.

En sus redes sociales, una mujer posteó un registro mostrando la abolladura en la parte delantero de su vehículo, asegurando que fue causado por el futbolista peruano.

"Te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta, ja", escribió la usuaria.

Los detalles del accidente de Luis Advíncula

Según consignó Infobae, el incidente ocurrió el pasado 28 de agosto con el defensa girando en sentido contrario en una rotonda de la ruta provincial 58.

Al meterse por el carril equivocado, su camioneta de alta gama chocó por una costado a la damnificada y terminó a un costado del camino. ruta.

El citado medio aseguró que tuvo acceso a cámaras de seguridad que mostraron el accidente, dando cuenta que Advíncula siguió su marcha y se dio a la fuga sin consultar nada a la mujer.

El caso está siendo investigado por el Departamento Judicial Lomas de Zamora.