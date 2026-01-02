Darío Osorio suma interesados: Avisan que históricos clubes de Alemania lo tienen en carpeta - Chilevisión

Darío Osorio otra vez genera ruido en el mercado de pases. El chileno ahora fue vinculado a dos históricos clubes de Alemania que lo tendrían en la mira.

Sus buenas actuaciones en el Midtjylland de Dinamarca, donde ha jugado 28 partidos en los que marcó 6 goles en la presente temporada, le permitirían dar el esperado salto.

En ese escenario, reportan que el Borussia Dortmund y el Hertha Berlín tienen en carpeta al seleccionado nacional.

Darío Osorio, en la mira de dos históricos de Alemania

De acuerdo al periodista Nicolo Schira, especializado en fichajes, ambos elencos están monitoreando el desempeño del ex Universidad de Chile.

Por un lado están los Negriamarillos, quienes están segundos en la Bundesliga y se mantienen con chances de avanzar a los playoffs de la Champions League.

En tanto, el cuadro de la capital germana milita en la segunda división, apostando a jugadores jóvenes que le permitan ir por el ansiado ascenso.

Actualmente, Osorio es titular indiscutido en el Midtjylland y a fines del 2025 fue escogido el mejor extremo de la Superliga danesa.

De acuerdo al portal Transfermarkt, el pase del oriundo de Hijuelas está tasado en cerca de 10 millones de euros.