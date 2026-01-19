FIFA confirma que Chile vuelve a la cancha: Estos serán los próximos partidos de La Roja - Chilevisión

Este lunes se dieron a conocer los detalles de la FIFA Series 2026, certamen en el que se miden selecciones de diferentes confederaciones y que contará con Chile.

En su sitio oficial, el ente rector del fútbol mundial confirmó la participación de La Roja en uno de los de los doce grupos.

El certamen presenta un enfoque "orientado al desarrollo" y contará con escuadras clasificadas al próximo Mundial, lo que fue destacado por el organismo.

FIFA Series 2026: ¿Quiénes serán los rivales de La Roja?

El grupo de Chile está completado por Nueva Zelanda, anfitrión de la zona, Cabo Verde y Finlandia, todos de confederaciones distintas.

Los encuentros se desarrollarán el 27 de marzo contra los africanos, una de las sorpresas que tendrá el Mundial, y los oceánicos el 30 de marzo.

Estos compromisos volverían a ser dirigidos por Nicolás Córdova, quien se mantiene en el interinato mientras se busca un entrenador pensando en el nuevo proceso.

La cita estará conformada por 12 grupos de cuatro selecciones, siendo distribuidass en nueve grupos masculinos y tres femeninos.