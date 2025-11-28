Perú vs Chile | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

La Selección Chilena no pudo contra Perú, cayendo 3-1 este viernes en lo que fue su primera derrota por la Liga de Naciones Femenina.

Pese a los esfuerzos, La Roja tuvo algunos errores defensivos que fueron aprovechados por las locales que se hizo fuerte en Cusco.

El único del combinado nacional lo marcó Nayadet López Opazo, quien puso el empate parcial con un tremendo zapatazo que dejó sin chances a la arquera local.