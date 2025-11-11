Chile vs Canadá | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

En un partido que tuvo de todo, La Roja venció 2-1 a The Canucks en lo que su último partido por el Mundial Sub 17 de Qatar.
La Selección Chilena finalizó su participación en el Mundial Sub 17 este martes, venciendo 2-1 a Canadá en un tremendo partido.
Pese a la victoria, La Roja no pudo salir del cuarto lugar de Grupo K y quedó eliminado de la cita planetaria que se desarrolla en Doha, Qatar.
Los goles en esta oportunidad fueron obra de Zidane Yáñez, quien fue expulsado en el segundo tiempo, y Matías Orellana.