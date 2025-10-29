 “Orgulloso”: El mensaje de Nicolás Castillo tras fichar en sorpresivo club de Estados Unidos - Chilevisión
“Orgulloso”: El mensaje de Nicolás Castillo tras fichar en sorpresivo club de Estados Unidos

Nicolás Castilló dejó atrás su paso por Santiago City y ya tiene nueva casa. El ariete se va a Estados Unidos a ser parte de un equipo que estará en la US Open Cup.

Miércoles 29 de octubre de 2025 | 10:55

Nicolás Castillo tiene nuevo club. El delantero sorprendió al ser anunciando como nuevo refuerzo del City Soccer FC del ascenso Estados Unidos.

El oriundo de Renca dejó atrás su periplo en Santiago City, donde solamente jugó tres partidos esta temporada en los que alcanzó a marcar un gol.

Su nueva institución le dio una calurosa bienvenida, destacando "su experiencia, habilidad y pasión" que ha tenido a lo largo de su carrera.

Nicolás Castillo muestra su orgullo tras cambio de club

A través de su Instagram, el ariete de 32 años no ocultó su felicidad por tener una nueva oportunidad en el fútbol.

"Orgulloso de ser parte de City Soccer FC, un proyecto que busca hacer historia, trascender fronteras y generar impacto social", comentó.

El ex Universidad Católica destacó que el conjunto norteamericano va a estar "apoyando el futuro de Chile y dando la oportunidad a jóvenes de venir a estudiar y jugar en Estados Unidos".

Pese a que es una juega en categorías menores, la escuadra tendrá la chance de estar en la US Open Cup que incluirá a los elencos de la MLS.

