“Todo un año”: Viuda de Diogo Jota comparte inéditas fotos con su hija y remece las redes - Chilevisión

Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, volvió a remecer las redes sociales al publicar inéditas imágenes del futbolista portugués a casi cinco meses de su fallecimiento.

La joven compartió fotos del delantero del Liverpool con su hija menor, quien esta semana festejó su primer cumpleaños.

"Todo un año", escribió la influencer en Instagram, posteo que se repletó de comentarios de parte de sus seguidores que siguen lamentando el deceso del jugador y de su hermano André Silva.

Las inéditas imágenes de Diogo Jota

En los retratos se ve a ambos tomando en brazo a la pequeña, además de diferentes paseos y juegos con sus otros dos hermanos.

Una de las imágenes más conmovedoras fue en pleno Estadio Anfield, donde aparece la familia completa tras salir campeones de la Premier League con The Reds.

Cabe recordar que Jota y su hermano perdieron la vida el pasado 3 de julio en un fatal accidente de tránsito, el que se dio en la localidad de Zamora, España.

Tras el deceso, la familia del jugador de 28 años ha recibido innumerables muestras de apoyo del mundo del fútbol y de sus cercanos.

Mira el posteo acá