Con un regreso y un “europeo”: Las sorpresivas selecciones de Concacaf que clasificaron al Mundial 2026 - Chilevisión

Este martes se desarrolló la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf, instancia en la que se determinaron los tres clasificados al Mundial 2026.

La jornada estuvo marcada por las sorpresas, con Haití asegurando su presencia en la cita planetaria al vencer 2-0 a Nicaragua y superando en su grupo a Honduras y Costa Rica.

El conjunto caribeño volverá al certamen tras participar por última vez en Alemania 1974, lo que es considerado como una verdadera hazaña debido a que no pudo jugar ningún encuentro como local por los conflictos en su territorio.

Más lógica fue el triunfo de Panamá, escuadra que venció 3-0 a El Salvador y comandó la zona A completado por Surinam y Guatemala.

Curazao, el "europeo" de Concacaf que jugará el Mundial 2026

La tercera selección que clasificó fue Curazao, la que tiene como particularidad que tiene a casi todo su plantel jugando en Europa.

Los dirigidos por Dick Advocaat aprovecharon el lazo con Países Bajos, país del que fue colonia y que le permitió convocar a futbolistas que militan en la Eredivisie.

Uno de sus jugadores más relevantes es Armando Obispo, defensa de 26 años del PSV Eindhoven que llegó a jugar en la Sub 21 neerlandesa.

El conjunto azul lideró la Zona B y estará por primera vez en un Mundial, ilusionándose con realizar una buena campaña.

Además, los resultados determinaron que Jamaica y Surinam disputarán el repechaje, programado para marzo del 2026 y que contempla a Bolivia.