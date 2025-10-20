¿Provocación a Argentina? El posteo de Arturo Vidal tras título de Marruecos en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Arturo Vidal tiene un conocido historial frente a Argentina, selección que este domingo perdió 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.

El King estuvo atento a la definición disputada en el Estadio Nacional, publicando un llamativo mensaje que al otro lado de la cordillera tomaron como provocación.

De hecho, se expresó en medio del segundo gol de Yassir Zabiri, autor de un doblete en el duelo que se jugó con 43 mil hinchas en el Estadio Nacional.

Arturo Vidal reacciona a triunfo de Marruecos

A través de una historia en Instagram, el volante de Colo Colo subió un video festejando una de las anotaciones de los Leones del Atlas.

"Marruecos", escribió el ex Barcelona y Bayern Múnich, agregando un emoji de corazón, aplausos y otro con la bandera del país africano.

El apoyo de Vidal al flamante campeón de la cita planetaria se sumó al del público que llegó al recinto de Ñuñoa, el que festinó con la derrota de La Albiceleste.

Vidal fue parte del histórico tercer lugar de Chile en el Mundial Sub 20 del 2007, formando parte de un plantel que tuvo importantes figuras como Mauricio Isla y Alexis Sánchez.

