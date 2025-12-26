Egipto vs Sudáfrica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido clave por Copa Africana - Chilevisión

Egipto y Sudáfrica disputan un nuevo partido por la Copa Africana de Naciones, enfrentándose este viernes por el Grupo B.

De la mano de Mohamed Salah, Los Faraones vienen de un sufrido triunfo sobre Zimbabue y apuestan a una victoria que les permita asegurar su paso a la próxima ronda.

Por el otro lado, Los Bafana Bafana vencieron a Angola en el estreno gracias al gol de Lyle Foster, delantero del Burnley de Inglaterra.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Egipto vs Sudáfrica?

El partido de Egipto ante Sudáfrica, válido por la fecha 2° de la Copa Africana de Naciones, será transmitido en vivo y online por Claro Sports.

Esta señal emitirá gratis el trascendental duelo en sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube.

Hora del partido entre Egipto y Sudáfrica por la Copa Africana de Naciones

El compromiso entre estas dos selecciones inicia a las 12:00 horas de Chile de este viernes 26 de diciembre.

El escenario es el Gran Estadio de Agadir de Marruecos, país que es sede de todo el certamen internacionales.