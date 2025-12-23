 Tensión en la Copa Africana: El peligroso festejo de jugador de Zambia que pudo terminar en tragedia - Chilevisión
Tensión en la Copa Africana: El peligroso festejo de jugador de Zambia que pudo terminar en tragedia

Patson Daka realizó una arriesgada acrobacia en el duelo entre su selección y Mali, cayendo sobre su cuello y generando preocupación en el cuerpo médico.

Martes 23 de diciembre de 2025 | 11:55

Tensos momentos se vivieron en la Copa Africana este lunes, luego de que un delantero de Zambia se doblara el cuello al festejar su gol con una pirueta.

Se trata de Patson Daka, quien anotó un agónico tanto para colocar el 1-1 definitivo en el partido ante Mali, el cual fue válido por el Grupo A.

El atacante del Leicester City de Inglaterra se lució con un tremendo cabezazo, dándole un punto que puede ser clave a su escuadra de cara la definición de la primera ronda.

La acrobacia que casi le cuesta caro a Patson Daka

Tras marcar el tanto, el ariete de 27 años quiso realizar una acrobacia a un costado del arco, pero la maniobra no salió como esperaba.

Daka impactó de manera muy peligrosa sobre su cuello, quedando inmóvil en el piso en medio del festejo del resto del plantel que lo abrazó.

Tras la rápida atención del cuerpo médico, el delantero pudo reincoporarse y jugar los últimos minutos del cotejo disputado en Marruecos, sede del torneo.

A raíz de esto, el jugador tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para descartar lesiones de otra magnitud, quedando en duda para el resto de la primera ronda.

Zambia forma parte del la Zona A junto al mencionado Mali, Marruecos y Comoras, selección que será si siguiente rival.

Mira el momento acá

