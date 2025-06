Corte Suprema de EEUU le da importante noticia a Mane Swett en plena disputa legal por su hijo - Chilevisión

En mayo pasado, Swett ingresó un recurso ante la Corte Suprema de EEUU, última instancia disponible en tribunales, con el fin de recuperarlo y traerlo de vuelta a Chile. Hoy obtuvo una respuesta.

La compleja y extensa disputa legal de la actriz María Elena Swett por la custodia de su hijo sumó un nuevo episodio este jueves y su desenlace podría tener final en los próximos meses.

Recordemos que la intérprete está enfrentada con su expareja, el periodista John Bowe, por la tuición del hijo de ambos. Según las distintas acciones que ha emprendido en tribunales, ella lo acusa de retenerlo sin su consentimiento en el país norteamericano.

En mayo pasado, Swett ingresó un recurso ante la Corte Suprema de EEUU, última instancia disponible en tribunales, con el fin de recuperarlo y traerlo de vuelta a Chile. Y hoy obtuvo una respuesta.

Con todos los antecedentes sobre la mesa, el máximo tribunal norteamericano se abrió a revisar el fallo de primera instancia, fijando una fecha para ello.

De esta forma, se abrió la puerta para que Mane Swett obtenga un resultado positivo ante la justicia. Pero antes deberán transcurrir varios meses.

¿Qué ocurrió con el caso? Según LUN, el próximo 29 de septiembre los jueces de la Corte Suprema verán todos los antecedentes y votarán si revisan el caso. Si cuatro de los nueve están a favor, se abre una nueva vía legal.

Si eso ocurre, añade el citado medio, las partes deberán preparar sus argumentos en una futura instancia. Si lo rechazan, el caso quedará cerrado definitivamente.

La reacción de Mane Swett en redes sociales

A través de redes sociales, la propia Mane Swett pareció celebrar esta decisión. Lo hizo compartiendo una foto del pequeño a la que le agregó el siguiente mensaje: "Hoy 27 de junio. El día más feliz de mi vida. Año 13".

"Gracias, mi gente buena, por todos sus saludos en este día. Gracias por el amor, y la fuerza que me dan. Estoy tan lejos y ustedes cerca me hacen sentir. Los abrazo. Gracias por no soltarme", añadió.