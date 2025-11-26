Estudiante universitario atacó a profesor en Valparaíso: Docente fue trasladado a servicio asistencial - Chilevisión

Un grave hecho ocurrió esta tarde en la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, donde un estudiante atacó a un docente.

La víctima es un profesor del Departamento de Informática y el agresor un estudiante de la carrera de ingeniería civil informática.

A través de un comunicado, la entidad estudiantil señaló que el afectado recibió atención inmediata y luego fue derivado a un centro asistencial.

Mientras que el estudiante fue retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo hasta la llegada de carabineros, quien se lo llevó detenido.

Según otros estudiantes, el atacante habría utilizado un arma blanca y habría atacado en el rostro al profesional.

Comunicado de la Universidad Federico Santa María

La Universidad Técnica Federico Santa María informa que, durante la jornada de hoy, se registró un hecho de violencia en dependencias del Campus Casa Central Valparaíso, el cual afectó a un profesor y en el que también se vio involucrado un estudiante.

Afortunadamente, el incidente fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar.

El profesor afectado recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica, contando en todo momento con el acompañamiento y apoyo de autoridades de la casa de estudios. Paralelamente, se informó a Carabineros y se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa institucional vigente.

Del mismo modo, el estudiante fue retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria.

Como universidad, condenamos de manera categórica cualquier hecho de violencia, y reiteramos nuestro firme compromiso con el respeto, el cuidado de las personas y la sana convivencia dentro de nuestros espacios.

De igual manera, seguiremos adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de estudiantes, profesores y funcionarios.