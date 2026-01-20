De casas a camiones con ayuda: Cantantes urbanos entregan apoyo a damnificados por incendios - Chilevisión

A través de redes sociales, figuras como Pablo Chill-E, Pailita, Katteyes y Bayron Fire han sorprendido con importantes gestos solidarios.

Diversos exponentes del género urbano chileno se han movilizado con ayudas para los damnificados de los incendios forestales.

A través de redes sociales, cantantes como Pablo Chill-E, Pailita, Katteyes y Bayron Fire han sorprendido con gestos solidarios: Desde la donación de casas hasta camiones llenos de productos esenciales.

Conoce el aporte de algunos artistas:

Katteyes

La cantante e influencer Fernanda Villalobos, hoy conocida por su proyecto musical Katteyes, llegó hasta el centro de acopio en Maipú para entregar una importante donación.

A través de un video, compartido por el alcalde Tomás Vodanovic, se detalló que la artista llenó dos camiones con ayuda: Uno con agua y otro con alimento.

"Así como Katteyes, muchos jóvenes y vecinos repletaron nuestro punto de ayuda para las víctimas de los incendios. En los momentos difíciles, siempre sale lo mejor de nuestro país", destacó el jefe comunal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tomás Vodanovic (@tomasvodanovic)

Bayron Fire

El cantante urbano ha sido uno de los más movilizados durante esta emergencia. A través de Instagram, anunció la entrega de alimentos no perecibles y la donación de tres casas.

"Quizás para muchos será como un grano de arena en el mar, pero si mis colegas se suman seremos muchas casitas más", señaló el artista.

Asimismo, en coordinación con la Municipalidad de Estación Central, organizó un evento a beneficio llamado "Todos por Chile", en que, además de él, se presentarán otras figuras como Lucky Brown y Juanka.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Casa De Las Tendencias 🙌🏻 (@bayronfire)

Pailita

Con un bus lleno de voluntarios, el intérprete de Dime Tú llegó este martes a las zonas afectadas por los incendios forestales.

"En un par de horas salimos para allá. Ojalá poder llegar a todos los sectores, ya no hay cupo en el bus. Me llevo a 100 guerreros para allá entre buses y autos para colaborar", dijo en una historia de Instagram antes de viajar.

Además, el artista se trasladó con cajas llenas de mercadería y productos de primera necesidad para esta emergencia.

Pablo Chill-E

A través de su Coordinadora Social Shishigang, el exponente del género urbano se instaló con puntos de acopio solidario en La Pintana, San Joaquín y Puente Alto.

Además, en las últimas horas anunció el show a beneficio titulado Solo el pueblo ayuda al pueblo, que contará con presentaciones de Ithan NY, Juliano Sosa, Pablito Pesadilla, Lucky Brown, entre otros.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de enero en Discoteca Calafate, en la comuna de Puente Alto, con un valor único de $5.000. Todo lo recaudado irá en apoyo de los afectados en el sur.

Gino Mella

La voz de éxitos como El amor de tu vida armó su propio centro de acopio en Maipú, donde recibió donaciones de fanáticos.

"Ya tenemos listo el camión de 6 toneladas para que lo llenemos con mucho amor", escribió el artista, quien durante la noche se trasladó a la región del Biobío con la ayuda.