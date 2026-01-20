 “Decidieron irse juntos”: Habla padre de joven futbolista que murió con su mamá en incendio forestal - Chilevisión
20/01/2026 12:34

“Decidieron irse juntos”: Habla padre de joven futbolista que murió con su mamá en incendio forestal

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, Nelson Aroca se emocionó al recordar a su esposa y su hijo de 20 años. "Mi señora decidió quedarse con él para protegerlo", detalló.

Este lunes se confirmó el fallecimiento de una madre y su hijo en el incendio forestal que azotó a la comuna de Penco, en la región del Biobío.

Las víctimas fueron identificadas como Paola Bustamante y Álvaro Aroca, este último futbolista de 20 años que jugaba en el club amateur Lord Cochrane.

En entrevista con Contigo en la Mañana, el padre del joven deportista, Nelson Aroca, entregó detalles de la trágica jornada. "Salí de la casa y cuando volví estaba todo destruido", relató.

El hombre indicó que su hijo se encontraba con problemas de movilidad producto de una reciente operación.

"Mi señora decidió quedarse con él para protegerlo y pensando que el lugar más seguro era el baño, y empezaron a mojarse. Tomaron a las mascotas, mis dos perritas y a la gata, y murieron todos juntos", señaló.

"Mi hijo era un ángel"

Álvaro Aroca era el menor de tres hermanos y se encontraba en cuarto año de la carrera de Geología. Además, era jugador del club amateur Lord Cochrane.

"Mi hijo para mí era un ángel, porque me entregó muchas alegrías y satisfacciones a todo nivel", dijo Nelson al matinal de Chilevisión.

En tanto, describió a su esposa como "una persona muy humana, solidaria, cristiana y muy de fe. Siempre quiso ayudar a todo el mundo, era el taxi acá en Lirquén".

"Si alguien necesitaba ir al consultorio o al hospital, mi señora facilitaba su vehículo. Era la conductora, un Uber sin cobrar", agregó.

Asimismo, sostuvo que "si tenía que levantarse a las 1 o 2 de la mañana para ir a dejar a un vecino, ella lo hacía, no medía consecuencias. Y yo creo que por eso tomó la decisión de proteger a sus animales y a mi hijo. Tomaron la decisión de irse juntos y tengo que respetar eso".

