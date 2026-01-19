“Estamos impactados”: Club lamentó muerte de joven futbolista y su mamá en incendio forestal en Penco - Chilevisión

Álvaro Aroca es el nombre del deportista de 20 años que defendió a su equipo en distintas series y murió en un siniestro en Penco. Su equipo amateur lamentó el deceso y envió sus condolencias a la familia.

Este lunes se confirmó que un joven futbolista y su madre figuran entre las 19 personas que han fallecido producto de los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Bíobio.

El club amateur Lord Cochrane se refirió al deceso del integrante de sus filas y, mediante un sensible comunicado, dieron a conocer la noticia y expresaron sus condolencias a su familia y amigos.

En el mensaje, el equipo "lamenta el fallecimiento de uno de sus jugadores de Rama de Fútbol en incendio forestal en comuna de Penco y que también cobró la vida de su madre".

Se trata de Álvaro Aroca, un deportista de 20 años que defendió a su equipo en distintas series, llegando a la segunda adulta. El propio presidente de la rama recordó al joven en el escrito.

"Si bien últimamente no venía mucho a jugar por motivos de estudio y trabajo, sí participaba activamente en las actividades sociales organizadas por la institución", expresó.

"Todos estamos impactados por este hecho tan lamentable, y es que no solo murió un lorense tan joven, sino también su madre", dijo por su parte la presidenta del club, Patricia Salinas.