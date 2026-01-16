“No fueron los 700 millones...”: Amparo Noguera rompió el silencio tras estafa y pidió respeto por su privacidad - Chilevisión

La actriz entregó detalles sobre su presente y reiteró que el proceso investigativo por la estafa de la que fue víctima aún se encuentra en curso.

Este viernes, Amparo Noguera rompió el silencio y se refirió por primera vez de manera pública a la estafa de la que fue víctima el pasado 7 de enero.

La actriz hizo hincapié en que se trata de un proceso investigativo en desarrollo, por lo cual no puede entregar mayores detalles, pero sí dio luces del complejo momento que atraviesa a nivel emocional.

¿Qué dijo Amparo Noguera?

A través de su cuenta de Instagram, Amparo señaló: "Como muchos saben, a lo largo de 8 días de tortura psicológica y miedo, fui víctima de un enorme desfalco".

En esa misma línea, precisó: "No fueron los 700 millones que algunos medios mencionaron, pero sí se llevaron los ahorros de casi 40 años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado".

"Hay otras víctimas también, con pérdidas millonarias que vieron esfumarse de un día para otro los ahorros de todas sus vidas", afirmó Nogera.

Por otra parte, la actriz entregó detalles sobre su presente: "Ha sido un proceso duro, que he intentado enfrentar de la mejor manera posible. Continúo trabajando, asistiendo al teatro, viendo a mis amigos. Mi vida sigue".

Noguera pidió respeto debido a que se trata de un proceso investigativo en curso: "Lamentablemente, no puedo entregar detalles ni conceder entrevistas sobre este asunto. Se trata de una investigación compleja y especialmente delicada, en la que actualmente hay más de diez imputados privados de libertad y cuya ventilación mediática me está vedada", indicó.

Finalmente, la actriz agradeció las muestras de cariño y empatía tanto del público, como de su círculo más cercano, mientras que Agencia La Luz, quienes la representan, indicaron que se trata de un "proceso profundamente doloroso y complejo".

Revisa la publicación de Instagram: