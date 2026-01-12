 Le mandaron fotos del interior de su casa: Exponen nuevos detalles de la estafa a Amparo Noguera - Chilevisión
12/01/2026 22:42

Este lunes se realizó la segunda jornada de formalización en contra de los 11 imputados a quienes la Fiscalía apunta como miembros de una banda que defraudaba personas haciéndose pasar por policías y agentes bancarios. La más conocida de sus víctimas fue la actriz Amparo Noguera. Durante la audiencia se revelaron nuevos detalles, como que los delincuentes enviaron fotos del interior de su casa para poder ganar la confianza de la actriz y así poder convencerla de entregarles más de 500 millones de pesos provenientes de créditos bancarios y parte de sus ahorros. La banda intentó estafar también a su padre, Héctor Noguera, pero esto levantó las sospechas en la familia del actor y les permitió develar la mentira.

